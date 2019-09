Ehemann auf Rücksitz starb nach Crash mit Baum

Nachbarn holten Hilfe

Nachbarn wurden durch den Knall des Aufpralls auf den Unfall aufmerksam, befreiten die Insassen und setzten die Rettungskette in Gang. Die eintreffenden Rotkreuz-Mitarbeiter versorgten die Unfallopfer. Die Schwiegermutter der Lenkerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen. Die beiden anderen Frauen wurden leicht verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Für den Gatten der Lenkerin gab es keine Hilfe mehr, er verstarb noch an der Unfallstelle.