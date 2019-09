Pogacar gewinnt Bergankunft, Pernsteiner Sechster

Oberösterreicher Pöstlberger 20. im Bretagne Classic

Der Oberösterreicher Lukas Pöstlberger beendete indes am Sonntag das 53. Bretagne Classic der Radprofis in Plouay (WorldTour) nach 248 km auf dem 20. Platz. Als bester Fahrer seines Bora-Teams hatte der Giro-Etappensieger von 2017 47 Sekunden Rückstand auf Sieger Sep Vanmarcke aus Belgien. Bei der am Sonntag nach vier Etappen in Erfurt beendeten Deutschland-Tour freute sich der Oberösterreicher Michael Gogl mit seinem Trek-Teamkollegen Jasper Stuyven (BEL) über dessen Gesamtsieg. Gogl, der sich auf die WM vorbereitet, landete an der 30. Stelle (+7:23 Minuten).