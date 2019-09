Promille-Lenker war viel zu schnell unterwegs

Einen betrunkenen Raser konnten Polizisten in Riedau Samstag aus dem Verkehr ziehen. Im Zuge von Verkehrskontrollen gegen 22 Uhr wurde im Gemeindegebiet von Riedau, auf der B 137, ein 27-Jähriger mit 161 km/h angehalten. Bei der Lenkerkontrolle wurde auch noch eine Alkoholisierung von 0,82 Promille festgestellt. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Weiteres wurde eine Anzeige an die BH Schärding wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung und Lenken eines Pkw in alkoholisiertem Zustand erstattet.