SPÖ will mit 300 Millionen € Kinderarmut bekämpfen

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner heftet sich jetzt die Bekämpfung der Kinderarmut auf die Fahnen. Nach dem großen SPÖ-Wahlkampfauftakt am Freitagabend in Wien-Favoriten (siehe auch Video oben) präsentierte die rote Spitzenkandidatin am Samstag ein 300 Millionen Euro schweres Paket, das dafür sorgen soll, dass „Kinderarmut am Ende der kommenden Legislaturperiode kein großes Thema mehr ist“. Bei der Pressekonferenz konnte Rendi-Wagner auch einen PR-Coup landen: Nun hat sie ein Mitglied der Hörbiger-Dynastie an ihrer Seite.