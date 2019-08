Hörbiger will nicht mit Rendi-Wagner sprechen

Nachdem Christiane Hörbiger am Wochenende in einer wütenden Video-Botschaft mit der SPÖ und deren Chefin Pamela Rendi-Wagner knallhart ins Gericht gegangen war - Stichwort „vollkommen verblödeter Misstrauensantrag“ gegen die Regierung - und dafür nicht nur viel Kritik einstecken musste, sondern von Rendi-Wagner auch zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wurde, meldete sich die Grande Dame der österreichischen Schauspielkunst am Montag erneut zu Wort. In ihrer Stellungnahme erteilt sie der SPÖ-Vorsitzenden eine glasklare Absage. Die Begründung: Sie habe ihre Meinung bereits gesagt und nehme derzeit keine Termine wahr.