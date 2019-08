Balkonteile aus zweitem Stock auf Gehweg gekracht

Auto von Trümmern beschädigt

Passanten seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden, so Figerl weiter. Der Bereich um das Schottentor ist aufgrund der Uni-Nähe und vieler Lokale in der Gegend normalerweise gut besucht. „Allerdings wurde ein abgestelltes Auto von Trümmern getroffen. Schäden wurden im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe festgestellt“, so der Sprecher weiter.