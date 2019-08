Rose, Roma, Sporting! Hammer-Los für Eurofighter

Die Auslosung der Fußball-Europa-League-Gruppen hat Österreichs Vertretern am Freitag harte Gegner beschert. Der LASK bekommt es in der Gruppe D mit Sporting Lissabon, PSV Eindhoven und Rosenborg Trondheim zu tun. Der WAC trifft im Pool J auf AS Roma, Rose-Klub Borussia Mönchengladbach und Istanbul Basaksehir. Adi Hütter bekommt es mit seiner Eintracht indes mit Englands Top-Klub Arsenal zu tun. Die Wolfsburger mit Ex-LASK-Coach Oliver Glasner hat er da schon leichter erwischt.