Großes Käfer-Problem durch Billig-Granit aus China

Konkrete Verseuchungsquelle nie gefunden

Auch in Gallspach und Umgebung ist immer wieder von China-Granit als Befallsursache die Rede. Allerdings wurde die konkrete Verseuchungsquelle offenbar nie gefunden: „Von wo der Granit genau hergekommen ist, können wir nicht sagen, außerdem ist ein Großteil der Pflasterung am Neumarkt bereits fast 10 Jahre her und der Hauptplatz über 25 Jahre alt. Der im Ort verbaute Granit wurde über Baufirmen und Subfirmen angeliefert. Wo die den Granit eingekauft haben, entzieht sich unserer Kenntnis“, schreibt uns das Gallspacher Bauamt nach einer Anfrage an Bürgermeister Dieter Lang (FPÖ). Er ist erst seit 2015 im Amt und sagt: „Aktuell haben wir kein Käferproblem und befinden uns deswegen in einer Monitoringphase die noch ca. 1Jahr dauern wird.“