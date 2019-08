Rapids Barisic: „Ändert nichts an den Plänen“

Die aktuell längerfristigen Zwangspausen von Srdjan Grahovac (Muskeleinriss an der Wade) und Thorsten Schick sorgen für zusätzliche Spekulationen angesichts der am kommenden Montag endenden Transferzeit. Schick wird noch diese Woche am Meniskus operiert, dann sollte mehr Klarheit über die Ausfalldauer herrschen: Im schlechtesten Fall könnte die 29-Jährige Neuverpflichtung die restliche Herbstsaison verpassen.