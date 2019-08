Ex-Skistar Walchhofer engagiert sich für Kurz

Viele Prominente im türkisen Drehbuch

In den kommenden Wochen bis zur Wahl werden sich noch weitere Prominente als Kurz-Fan outen, es wird aber auch Videos mit Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen, geben. So sieht es das türkise Drehbuch vor, die ÖVP will schließlich nichts dem Zufall überlassen.