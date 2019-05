„WoW Classic“-Fans melden Bugs, wo gar keine sind

Als „World of Warcraft“ vor rund 15 Jahren an den Start ging, war in der MMO-Welt vieles anders. Der Weg zur damaligen Höchststufe 60 war ein steiniger, später eingeführte Hilfestellungen - etwa die Anzeige von Quests auf der Karte - gab es noch nicht. „WoW“-Urgesteine schätzten die größere Herausforderung, später eingestiegene „WoW“-Spieler erkennen das Spiel in der Ur-Variante aber kaum wieder.