Motorradlenker wurde von Anhänger überrollt

Ein 78-Jähriger aus der Steiermark fuhr am 25. August gegen 11:15 Uhr mit seinem Motorrad auf der B121 von Weyer kommend zur Kreuzung mit der B115. Dort hatte er die Absicht nach links auf die B115 Richtung Altenmarkt abzubiegen. Er hielt laut Zeugenaussagen sein Motorrad bei der dortigen Stopptafel an. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung einen Pickup mit dem Anhänger Richtung Steyr. Als der Pkw-Lenker etwa auf Höhe des angehaltenen Motorrades war, fuhr der 78-Jährige plötzlich nach links weg. Der 38-Jährige, der etwa mit 50 bis 60 km/h unterwegs war, versuchte noch mit seinem Fahrzeuggespann nach links auszuweichen. Er konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Motorradlenker gegen die rechte Fahrzeugseite prallte. Der Pensionist stieß dabei genau zwischen den Anhänger und das Fahrzeugheck, stürzte und dürfte dann von dem Anhänger überrollt worden sein. Er verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.