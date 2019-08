„Mörderische“ Termine: Zwei Krimifeste in Kärnten

Aichner: „Wir lesen bei Krimidinners in Hotels, auf einem Bahnhof oder auf einem Schiff... “ Er selbst liest am 18. Oktober im Falkensteiner Schlosshotel in Velden: „Dann ist Schauspieler Florian Eisner mit dabei. Wir lesen aus meinem Thriller ,der fund’.“ Diese Lesung findet übrigens in der exklusiven Bibliothek des Hotels statt. „Das Kaminfeuer wird brennen und wir freuen und schon auf den mystischen Blick auf den Wörther See.“