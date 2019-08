Wohin und mit wem gehst du, SPÖ?

Rote Annäherung an die FPÖ

Oder nähert sich die SPÖ ausgerechnet nach Ibiza der FPÖ an, was auf Bundesebene ausgeschlossen wurde und uns nur die ÖVP als wahltaktisches Schreckgespenst vorgaukeln will? Da kann sich die SPÖ gleich spalten, weil das schneller geht. Schneller als der interne Dauerstreit, ob die FPÖ mit ihren Problemkindern Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl überhaupt ein Partner sein darf.