Mopedfahrer von Pwk-Lenker zu spät gesehen

Ein 32-Jähriger aus Lasberg fuhr am 23. August mit seinem Pkw auf der Tragweiner Landesstraße Richtung Bad Zell. An einer unübersichtlichen Stelle hat der Autofahrer einen 15-jährigen Mopedlenker aus Allerheiligen im Mühlkreis seitlich gestriffen. Dadurch kam er zu Sturz und musste in den Med Campus III gebracht werden.