Haftstrafe wurde nun auf lebenslänglich erhöht

Nach einem tödlichen Ehestreit in Innsbruck in der Nacht auf den Stefanitag hat das Oberlandesgericht Innsbruck die Haftstrafe für den angeklagten 38-jährigen Syrer am Donnerstag auf lebenslänglich erhöht. In erster Instanz war der Mann zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sowohl der Beschuldigte als auch die Staatsanwaltschaft hatten jedoch Berufung angemeldet.