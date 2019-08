Intelligente Drohne soll vor Krokodilen warnen

Zusammen mit der Rettungsschwimmer-Organisation Surf Life Saving Queensland hatte das Unternehmen bereits im vergangenen November Versuche durchgeführt, um mittels künstlicher Intelligenz die Bewegung von Krokodilen zu erkennen, zu überwachen und zu verfolgen. Sobald die in Zusammenarbeit mit der University of Technology in Sydney entwickelte KI ein Krokodil sichtet, kann die mit Lautsprecher und Sirene ausgestatte Drohne nun Alarm schlagen.