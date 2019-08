Kampfroboter-Videos wegen „Tierquälerei“ gelöscht

Videos nicht von Menschen überprüft

Viele YouTuber, die selbst in der sogenannten Combat-Robot-Szene aktiv sind, kritisieren, dass für die Löschung der Videos offensichtlich kein Mensch verantwortlich zeichnete. Dieser hätte auf Anhieb erkennen können, dass keinerlei Tier in die Roboterkämpfe involviert waren, wie es etwa in einem Video von „Maker’s Muse“ heißt.