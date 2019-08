Leichenfund in Wien: Bursche (17) gestand die Tat

Mordalarm in Wien-Simmering: Am Dienstagvormittag wurde in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse von der Polizei die Leiche eines Mannes gefunden. Ein 17-jähriger hatte sich zuvor bei der Polizei gestellt und gemeldet, dass es in dem Haus zu einer Bluttat gekommen sei. Der Österreicher hat die Tat laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer inzwischen gestanden.