Casino-Affäre: „Es droht ein zweites Knittelfeld“

Nach der Ibiza-Affäre rumort es wieder in der FPÖ. Nach der Hausdurchsuchung bei Ex-Vizekanzler und -Parteichef Heinz-Christian Strache durch die Korruptionsstaatsanwaltschaft liegt nun der Verdacht der Bestechlichkeit und der „pflichtwidrigen Vornahme eines Amtsgeschäftes“ im Raum. Konkret geht es um die Bestellung des Wiener FPÖ-Bezirksrates Peter Sidlo in den Finanzvorstand der Casinos Austria. Nun setzte Strache zur medialen Gegenoffensive an.