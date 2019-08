Islamistischer Terror größte Gefahr für Österreich

Durch ihre militärische Ausbildung und ihre Kampferfahrung haben „Rückkehrer“ ein schwer kalkulierbares Gefahrenpotenzial, urteilte der aktuelle Bericht. Oftmals sei ihre Hemmschwelle punkto Gewaltanwendung äußerst gering, ihr Handeln meist empathielos. Zudem unterhielten sie in der Regel gute Kontakte zu Terrororganisationen, die in Kriegsgebieten agieren und verfügten selbst in anderen Ländern über Netzwerke.