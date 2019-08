Zerspanungstechniker in Topform für die Berufs-WM

„Ich bin auf alles vorbereitet“, zeigt sich Absmann siegessicher. Seit einem halben Jahr trainiert er im Ausbildungszentrum Braunau und in internationalen Probewettkämpfen intensiv für die „WorldSkills“ in Kasan – seine Firma hat ihn für die Vorbereitungsphase freigestellt. Absmann geht zuversichtlich in den Bewerb: „Ich habe lange darauf hingearbeitet. Jetzt will ich zeigen, was ich kann.“ Sein Ziel: der erste Platz.