Mann (66) stürzte mit Teleskoplader um - verletzt

Ein 66-Jähriger aus Esternberg wollte am 7. August in einem Garten in Esternberg Äste mit einer Motorsäge von einem etwa 13 Meter hohen Fichtenbaum abschneiden. Dazu ließ er sich von einem Teleskoplader, gelenkt von einem 32-jährigen polnischen Staatsbürger aus dem Bezirk Schärding, hochheben.