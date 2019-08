Nach US-Bluttaten jetzt Massenpanik in New York

Nach den jüngsten Massakern in Texas und Ohio liegen bei vielen US-Amerikanern offenbar die Nerven blank. Ein Video (siehe oben), das am Dienstagabend aufgenommen wurde, zeigt, wie am Times Square in New York eine Massenpanik ausbricht, nachdem vermeintliche Schüsse zu hören waren. Kurz drauf gab die Polizei Entwarnung.