Trump will Todesstrafe für Hassverbrechen

Nach dem blutigen Wochenende in den USA mit insgesamt 30 Toten hat US-Präsident Donald Trump nun Konsequenzen beim Strafrecht angekündigt. So will der republikanische Staatschef eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen, die die Todesstrafe bei Hassverbrechen in Form von Massenmord vorsieht. Trump forderte weiters eine zügige Vollstreckung von Todesurteilen. Er bezeichnete die Taten in El Paso und Dayton als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Den Demokraten stellte er schärfere Kontrollen bei Waffenkäufen in Aussicht. Allerdings will der Präsident diese Reform mit neuen Immigrationsvorschriften verknüpfen. Ob die Opposition diesen Kompromiss eingeht, ist unklar.