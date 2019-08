Ohio-Killer hatte seit Langem Gewaltfantasien

Blutbad in El Paso

Rund 13 Stunden vor dem Blutbad in Dayton erschoss ein Schütze in der texanischen Stadt El Paso 22 Menschen, darunter mehrere Mexikaner und ein Deutscher. Die Ermittler gehen hier von einem rassistischen Hintergrund aus. Er habe vor allem Latinos und Mexikaner angreifen wollen, hieß es. Der mutmaßliche Täter - ein 21-jähriger Weißer - ergab sich der Polizei und ist in Gewahrsam.