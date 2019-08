20 Tote bei Massaker in Einkaufszentrum in USA

Drittes Blutbad in USA binnen einer Woche

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren, an anderen öffentlichen Orten oder auch in Schulen Menschen durch Schüsse getötet werden. Erst voriges Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen. Wenige Tage später wurden bei einem ähnlichen Vorfall im Bundesstaat Mississippi zwei Menschen getötet und ein Polizist verletzt.