Holzfällerbewerb bei Neuhauserfest

In sechs verschiedenen Disziplinen wird gehackt und gesägt, was das Zeug hält. Bewertet werden Schnelligkeit und Technik. Tickets kosten 4 Euro. Am ersten Festtag, dem 9. August, werden die Komiker Harry Prünster, Alfons Doppelhammer und der „Wiesnschurli“ ab 20 Uhr für Unterhaltung sorgen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich unter: 0664/87 83 969 und auch unter info@neuhauserfest.at.