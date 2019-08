WhatsApp und Instagram bekommen neuen Namen

Wie die Website „The Information“ zuerst unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, möchte Facebook die beiden Apps - ähnlich seinem Kollaborations-Tool „Workplace by Facebook“ - in „Instagram from Facebook“ und „WhatsApp from Facebook“ umbenennen. Mitarbeiter von WhatsApp und Instagram seien unlängst über die bevorstehende Namensänderung informiert worden, hieß es. Intern sei man angesichts dieser Entscheidung „überrascht“ und „verwirrt“ gewesen. Facebook bestätigte wenig später die kolportierte Namensänderung.