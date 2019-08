Henrik Kristoffersen: Ein Elch auf Abwegen

„Hallo, wie steht’s denn?“ Weniger die Frage überraschte Stefan Steinacher, den Moderator auf dem Centercourt in Kitzbühel, sondern der Anrufer. Klar kennt er ihn, nach all den langen Hahnenkamm-Wochenenden. Für diese Jahreszeit war diese Kontaktaufnahme allerdings doch etwas ungewohnt. Denn am anderen Ende wollte sich Henrik Kristoffersen erkundigen.