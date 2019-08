Im Kindergarten gequält: Betroffene sagten aus

Einer der Buben soll in seiner kontradiktorischen Befragung eine weitere Person ins Spiel gebracht haben, so dass die Ermittlungen möglicherweise auf drei Beschuldigte ausgeweitet werden. Laut Rast steht abgesehen davon inzwischen sogar der Verdacht der schweren Körperverletzung mit Dauerfolgen im Raum. Ein Kind habe einem psychiatrischen Gutachten zufolge an den Vorgängen seelisch derart Schaden genommen, „dass eine mehrjährige Therapie erforderlich ist“, wie der Anwalt feststellte.