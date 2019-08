Trump: „Baltimore ist schlimmer als Honduras“

Donald Trump hat am Dienstag eine scharfe Attacke gegen Baltimore geritten und in einem Interview mit der „Washington Post“ kein gutes Haar an der Ostküstenmetropole gelassen. Der US-Präsident bezeichnete Baltimore im Hinblick auf Gewaltverbrechen als „schlimmer als Honduras“ - der mittelamerikanische Staat hat eine der höchsten Mordraten weltweit.