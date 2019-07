Frankfurt-Täter galt in Schweiz als Musterbeispiel

Diese Tat sorgt seit Tagen für Entsetzen: Ein 40-jähriger in der Schweiz lebender Eritreer hat am Montag am Bahnhof Frankfurt eine gleichaltrige Frau und deren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE auf die Gleise gestoßen. Die Mutter konnte sich in letzter Sekunde retten, der Bub erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Wie der „Blick“ nun berichtet, galt der Eritreer in der Schweiz als ein Musterbeispiel für Integration.