Salzburger Weitspringer fliegen zu Gold

Der 19-Jährige Asare sprang im Finale in seinem allerletzten Versuch auf 7,18 Meter. Saisonbestleistung und nur einen Zentimeter unter seiner Bestmarke, die er vergangenen September in Dornbirn aufgestellt hatte. Rang zwei ging an Valentin Voit (TGW Zehnkampf Union), der mit einer Weite von 7,16 Meter und neuem persönlichen Rekord nur zwei Zentimeter hinter Asare blieb. Im 100 Meter-Finale lief Asare in 11,16 Sekunden auf Platz sieben.