21 Fragen zur JA Asten beschäftigen Ministerium

Insgesamt 21 Fragen stellte FP-Politiker Schrangl an Justizminister Clemens Jabloner, der, so eine Ministeriumssprecherin, bis 4. September zur Beantwortung Zeit hat. Neben den Kündigungen interessieren den Nationalrat dabei Übergriffe auf Justizwachebeamte und Mitarbeiter der Justizanstalt in Asten, auch im Vergleich mit der zweiten österreichischen Sonderanstalt in Göllersdorf (NÖ). Denn eine der Forderungen der internen Kritiker ist: „Es sollte in Asten zumindest das Niveau von Göllersdorf erreicht werden“, so Martin Schöpf vom Zentralausschuss der Justizwache. Seine Kritik richtet sich aber auch an die Politik: „Das Umdenken muss in der Zentrale passieren. Es wäre wichtig, dass die Politik in dieser Sache mehr Verantwortung übernimmt.“