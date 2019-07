Babynahrung ist oft viel zu süß!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält an ihrer Empfehlung fest, Babys in den ersten sechs Monaten nur mit Muttermilch zu ernähren. Doch es wird früh zugefüttert. In zwei aktuellen Studien wurden mehr als 8000 Produkte untersucht. Sie stammen aus Geschäften in Wien, Budapest, Sofia und dem israelischen Haifa.



Das Ergebnis: Bei der Hälfte der Fertigkost bestanden mehr als 30 Prozent der Kalorien aus Zucker. Zu früh werde dabei der Geschmack auf Süßes trainiert.