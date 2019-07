„Er kann uns schikanieren, haben Schiffe und Geld“

Während Kapitänin Carola Rackete in den französischen Alpen auf ihren Prozess in Sizilien wartet (siehe Video oben), erhebt ein weiterer Seenotretter des deutschen Vereins „Sea Watch“ schwere Vorwürfe an EU und Österreich. In einem Interview mit der Wiener Stadtzeitung „Augustin“ schildert Tamino Böhm die problematische Situation im Mittelmeer. Die EU-Außenminister konnten sich am Donnerstag nicht auf einheitliche Regeln zur Seenotrettung vor der libyschen Küste einigen. Dabei erwähnt der in Griechenland aufgewachsene Seenotretter und Pilot ganze drei Mal Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz.