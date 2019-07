„GoT“: Hat sich das Finale 32 Emmys verdient?

An zweiter Stelle folgt in diesem Jahr die Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ über eine Hausfrau in den 50er-Jahren, die zur Stand-up-Komikerin wird, mit 20 Nominierungen. Die drittmeisten Nominierungen erhielt die Drama-Serie „Chernobyl“ mit 19. Die 24.000 Akademie-Mitglieder müssen nun die Gewinner auswählen, die bei der Preisverleihung am 22. September in Los Angeles verkündet werden.