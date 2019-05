Studie: Darum macht „Game of Thrones“ so süchtig

Warum ist „Game of Thrones“ ein dermaßen großer Erfolg? Das haben sich auch die Forscher der Frankfurter Uni und der SRH Hochschule Heidelberg gefragt. Das Ergebnis: Serien wie „GoT“ erfüllen klassische menschliche Bedürfnisse wie den Wunsch nach Freunden und Zugehörigkeit. Durch die Identifikation mit einer Figur, fühlt man sich zugehörig. Es ist so, als ob man die Person tatsächlich kennen würde. Da es in „Game of Thrones“ besonders viele verschiedene Charaktere mit bestimmten Zügen gibt, ist für jeden Zuschauer der richtige dabei. Man sucht sich vor allem jene Figuren zur Identifikation aus, die so sind wie man selbst oder so, wie man selbst gerne wäre.