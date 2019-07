Ex-Eislöwe: Wacher Geist hilft auf die Sprünge

Ein Trainer, der heute dasselbe trainieren lässt wie vor zehn Jahren, war entweder vor zehn Jahren ein Genie oder er hat davon einfach keine Ahnung!“ Sascha Benes hat Ahnung. Nicht nur weil er bis zu jenem verhängnisvollen Check, der ihn 1997 querschnittsgelähmt an den Rollstuhl fesselte, professioneller Eishockeyspieler war. Sondern weil er sich seither – unter anderem an der Bundessportakademie in Wien – weiterbildete, Unmengen sportwissenschaftlicher Einsichten erwarb. Und als Coach damit Sohn Chenoa auf die Sprünge hilft!