Libyen: Hunger, Folter, Chaos in Flüchtlingslagern

Migranten zwischen den Fronten der libyschen Warlords

Laut dem UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR halten sich rund 850.000 Migranten in dem nordafrikanischen Land auf. Bei einem Luftangriff auf ein Lager nahe der Hauptstadt Tripolis kamen Anfang Juli mehr als 50 Flüchtlinge ums Leben. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) werden derzeit mindestens 5200 Menschen in offiziellen Internierungslagern in Libyen festgehalten, die meisten von ihnen kommen aus dem Sudan, Somalia und Eritrea. Wie viele in illegalen Lagern in dem von Gewalt und Chaos geprägten Land gefangen gehalten werden, ist nicht bekannt.