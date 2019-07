Der Hochsommer und Badespaß melden sich zurück

Am Sonntag zeigte sich der Sommer von seiner nassen und auch kühlen Seite. Lokale Gewitter mit Starkregen sorgten für überflutete Keller und Straßen. Viele Feuerwehren mussten ausrücken. In Thalheim bei Wels ging sogar eine kleine Mure auf die Traunuferstraße nieder. Doch trotz der durchwachsenen letzten Woche und des verregneten Wochenendes ist der Juli im Jahresvergleich noch immer zu warm. „Das ist den sehr heißen ersten Julitagen geschuldet. In der Statistik liegt der Juli noch immer ein Grad über dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre. In Linz wurden bisher sieben zu warme Tage verzeichnet“, erklärt Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst ubimet.