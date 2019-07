Opfer (21) nach Würgeattacke im Spital gestorben

Nach dem brutalen Angriff ihres eigenen Freundes ist jene 21 Jahre alte Frau, die in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung im Vorarlberger Bludenz von Verwandten reglos aufgefunden und in der Folge reanimiert wurde, im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Das armenischstämmige Paar war miteinander in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung dürfte der 24-Jährige die junge Frau angegriffen und gewürgt haben.