Kempes: „Die Rückkehr nach Wien wird ein Spaß“

„Krone“: Was ist Ihre schönste Erinnerung an die WM 1978, in der Sie mit zwei Toren und einem Assist beim 3:1 im Finale gegen Ernst Happels Holländer zum Helden Argentiniens und mit sechs Treffern auch Schützenkönig wurden?

Kempes: Die Freude der Menschen, nachdem wir den WM-Titel in unserem Land gewonnen hatten. Daran erinnere ich mich heute noch gerne. Vor allem an das Glücksgefühl jener, denen es damals nicht so gut ging. Die Freude, die wir ihnen mit dem WM-Titel Argentiniens machten, das war großartig, auch wenn es nur für wenige Augenblicke war.