2,4 Promille intus: Passagierin drohte mit Bombe

Eine Passagierin mit 2,38 Promille Alkohol im Blut hat am Sonntag für Aufregung am Frankfurter Flughafen gesorgt. Die 50-Jährige behauptete, in ihrem Gepäck eine Bombe versteckt zu haben. Die Folge war ein Großeinsatz der Polizei, die allerdings nichts Verdächtiges finden konnte. Der Flug nach Griechenland konnte erst mit zweieinhalb Stunden gestartet werden, die Betrunkene durfte nicht mitfliegen.