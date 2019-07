Kroatien will ab 2023 der Eurozone angehören

Kroatien hat eine wichtige Weiche auf dem Weg zu einer Mitgliedschaft in der Eurozone gestellt. Die Regierung von Ministerpräsident Andrej Plankovic beantragte am Montag die Teilnahme am europäischen Wechselkurs-Mechanismus (ERM 2), der eine Vorstufe zum Beitritt zur Eurozone bildet. Die Zusagen des Landes seien bei den Finanzministern der Gruppe bei einem Treffen begrüßt worden, hieß es.