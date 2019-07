2:1 gegen England: Schwedinnen holen BRONZE!

Bei der letzten Chance der „Three Lionesses“ rettete Nilla Fischer in der 90. Minute per Kopf spektakulär auf der Torlinie. Der vermeintliche Ausgleich durch Torjägerin Ellen White war in der 33. Minute nach VAR-Studium aberkannt worden. Die Angreiferin hatte den Ball mit der Hand mitgenommen. Das WM-Finale bestreiten am Sonntag (17 Uhr) in Lyon Titelverteidiger USA und Europameister Niederlande.