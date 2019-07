Hilfe über Staustufe für wertvollen „Donaulachs“

Huchen auf dem Weg durch Garsten

Nun wird eine Aufstiegshilfe in Garsten mit naturnahen und technischen Passagen gebaut. Ein Teil des Garstner Baches wird eingebunden. Besonders profitieren von der Wanderhilfe wird der wertvolle Huchen, der bis zu einen Meter große Donaulachs wird auf einem 400 Meter langen Weg durch die Gemeinde die Staustufe passieren. Mit Jahresende soll alles fertig sein. Der nächste Aufstieg ist in Staning/Dorf an der Enns geplant.