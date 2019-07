Wahlleiter vor Gericht: „Patzer“ bei BP-Stichwahl

Bereits heute, Dienstag, steht der Wahlleiter von Freistadt wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Er soll bereits am Wahltag im Alleingang alle Briefwahlkarten auf Unregelmäßigkeiten überprüft haben. In der offiziellen Niederschrift ist aber festgehalten, dass die Überprüfung erst am Montagstattgefunden hat. Mitangeklagt ist ein Mitarbeiter der BH. Den beiden drohen bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahren Haft.