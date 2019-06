Trump will „interessiertem“ Kim wieder Hallo sagen

Kim: Persönlicher Brief „von hervorragendem Inhalt“ von Trump

Der chinesische Präsident Xi Jinping, mit dem sich Trump am Samstag am G20-Gipfel traf, war in der vergangenen Woche zu einem Staatsbesuch nach Pjöngjang gereist. Experten wiesen darauf hin, dass auf Treffen zwischen Vertretern Nordkoreas und seines Verbündeten China in der Vergangenheit häufig diplomatische Fortschritte folgten. Wenige Tage nach Xis Besuch hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA gemeldet, Kim habe einen persönlichen Brief „von hervorragendem Inhalt“ von US-Präsident Trump erhalten.